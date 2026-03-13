Iran Aznar accusa Sanchez | Fa solo i suoi interessi

Durante la seconda edizione della Franco Frattini Lecture a Palazzo Montecitorio, l’ex premier spagnolo José María Aznar ha rivolto accuse dirette al presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez, sostenendo che si concentra esclusivamente sui propri interessi. L’intervento ha suscitato un acceso dibattito, evidenziando tensioni tra le figure politiche e riflettendo un clima di confronto acceso sulla scena politica italiana e internazionale.

L'intervento dell'ex premier spagnolo José María Aznar alla seconda edizione della Franco Frattini Lecture, ospitata nella Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio, si è trasformato in un duro affondo politico contro l'attuale presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez. L'ex leader del Partito Popolare ha infatti utilizzato l'occasione non solo per parlare delle sfide della democrazia liberale, ma anche per criticare apertamente la linea politica del capo dell'esecutivo di Madrid. La conferenza, organizzata dalla Fondazione inGENIO in memoria dell'ex ministro degli Esteri Franco Frattini, era dedicata alle trasformazioni geopolitiche e alle nuove minacce alle democrazie occidentali.