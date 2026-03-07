Durante le prove libere del Gran Premio di Australia 2026, George Russell ha conquistato il miglior tempo nella sessione FP3, davanti alle Ferrari. Le vetture di Maranello si sono piazzate subito dopo, mentre la McLaren si è attestata oltre un secondo di distacco. La classifica di questa prima fase di prove libere mostra una leadership netta di Russell, con le altre squadre che devono ancora migliorare i loro tempi.

Un clamoroso George Russell ha chiuso al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato dell’Albert Park di Melbourne il pilota del team Mercedes ha fermato i cronometri sul tempo di 1:19.053 rifilando distacchi amplissimi a tutti i rivali. Solamente le due Ferrari, infatti, sono state in grado di rimanere entro il secondo di distacco rispetto al pilota inglese. In seconda posizione si è piazzato Lewis Hamilton (Ferrari) ma con 616 millesimi di distacco, mentre è terzo Charles Leclerc (Ferrari) a 774. Quarta posizione per Oscar Piastri (McLaren) con un distacco di 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, risultati e classifica FP3 GP Australia 2026: Russell precede le Ferrari, McLaren ad oltre un secondo

F1, risultati e classifica FP3 GP Australia 2026: Russell svetta su Hamilton e Leclerc. 4° Piastri, 7° Antonelli alle spalle di VerstappenUn clamoroso George Russell ha chiuso al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale...

F1, risultati e classifica FP1 GP Australia 2026: Leclerc precede Hamilton e Verstappen. Piastri 6° davanti a Russell e AntonelliUno scatenato Charles Leclerc ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia, appuntamento inaugurale del...

Altri aggiornamenti su F1 risultati e classifica FP3 GP....

Temi più discussi: F1, risultati e classifica FP2 GP Australia 2026: Antonelli tallona Piastri. Ferrari deve inseguire; Formula 1, prove libere Gp Australia: risultati e classifica. Leclerc: Siamo seconda o terza forza; F1, come sono andate le libere a Melbourne: risultati e tempi; F1 GP Australia 2026, classifica prove libere 1: Ferrari parte forte, Leclerc al top - Risultati - Formula 1.

F1, risultati e classifica FP3 GP Australia 2026: Russell precede le Ferrari, McLaren ad oltre un secondoUn clamoroso George Russell ha chiuso al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale di ... oasport.it

F1, risultati e classifica FP2 GP Australia 2026: Antonelli tallona Piastri. Ferrari deve inseguireAndata in archivio la seconda sessione di prove libere del GP d'Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito cittadino dell'Albert ... oasport.it

Lorenzo Jovanotti Cherubini. . breakfast al #centralmarket di #adelaide incontrando paesani affettuosi #australia #colazione #buongiorno - facebook.com facebook

F1 | GP Australia, nelle seconde libere svetta la McLaren di Piastri. Le Ferrari quarta e quinta con Hamilton davanti a Leclerc. #ANSA x.com