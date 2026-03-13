Alle 4:00 di sabato 14 marzo si svolgerà la Sprint del Gran Premio di Cina di Formula 1, che precederà le qualifiche ufficiali programmate alle 8:00. Mercedes si prepara a puntare su un possibile doppio piazzamento tra Sprint e qualifiche, mentre Ferrari e McLaren si contendono il podio durante la corsa. La competizione vedrà scendere in pista le monoposto di tutte le scuderie coinvolte.

Alle ore 4.00 di sabato 14 marzo prenderà il via la Sprint del Gran Premio di Cina di Formula 1. La mini-gara precederà le qualifiche al GP vero e proprio, che andranno in scena a partire dalle 8:00. Dunque, nella nottata italiana si assegnano punti iridati e in mattinata si stabilirà la griglia di partenza della competizione di domenica. Per quanto visto quest’oggi, tutti i favori del pronostico vanno alle Mercedes, capaci di monopolizzare la prima fila. George Russell e Kimi Antonelli sono dunque i più accreditati per il successo, con il britannico a essere chiaramente il principale indiziato per l’affermazione e l’italiano a rappresentare la prima alternativa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Mercedes pronta a nuovi 1-2 tra Sprint e Qualifiche? Ferrari si gioca il podio con McLaren

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