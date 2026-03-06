F1 GP Australia il riassunto del venerdì | Mercedes Ferrari e McLaren protagoniste

Il primo giorno di prove del Gran Premio d’Australia si è concluso a Melbourne, con Mercedes, Ferrari e McLaren che si sono distinte nelle sessioni di libere. I piloti hanno affrontato le prime sfide del circuito cittadino, accumulando dati utili per le qualifiche di domani. Le auto di tutte e tre le scuderie si sono concentrate su diversi programmi di test, segnando un inizio intenso per il mondiale.

Melbourne (Australia), 6 marzo 2026 – Il primo venerdì del mondiale di Formula 1 è andato in archivio. A Melbourne, prima tappa del lungo calendario del Circus, sono andate in scena nella notte italiana due sessioni di prove libere. Un debutto timbrato dalla Ferrari, che ha piazzato un uno-due con Charles Leclerc e Lewis Hamilton nelle FP1, e seguito dal ruggito dei motorizzati Mercedes nelle FP2, dove Oscar Piastri ha registrato il miglior crono di giornata (1:19.729) davanti a Kimi Antonelli e George Russell. Ancora è presto per estrapolare i reali valori dei team, anche se i pronostici della vigilia sembra possano essere rispettati, con la Mercedes che parte da favorita davanti a Ferrari e McLaren.

