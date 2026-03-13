F1 | Mercedes chiede nuove regole Ferrari dice no

Sul circuito di Melbourne, durante il Gran Premio, Mercedes ha avanzato una richiesta di modificare le procedure di partenza in Formula 1, ma Ferrari ha risposto negativamente. La discussione tra i due team si è intensificata, creando un confronto diretto sulle regole di gara. La questione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, senza però coinvolgere altre parti o generare ulteriori sviluppi ufficiali.

La tensione sul viale del Gran Premio di Melbourne si è trasformata in un vero e proprio scontro regolamentare tra i costruttori, dove la richiesta di modificare le procedure di partenza avanzata da Mercedes incontra l’opposizione ferma della Ferrari. Mentre alcune scuderie cercano di bilanciare l’avvio rapido, altre faticano e chiedono revisioni normative che al momento non hanno ottenuto il consenso necessario per essere attuate. Il dibattito, riacceso dopo le difficoltà riscontrate in Australia, vede una divisione netta tra chi vuole cambiare le regole e chi preferisce mantenere lo status quo, lasciando aperta la questione della sicurezza e dell’equità competitiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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