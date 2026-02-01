Rapporto di compressione F1 | Ferrari a rischio la FIA pronta a nuove regole motoristiche

La prossima settimana potrebbe essere decisiva per la Ferrari in Formula 1. La FIA sta preparando nuove regole motoristiche che rischiano di mettere in crisi il team italiano. Le discussioni sono intense e le decisioni importanti sono ormai prossime. La Ferrari si prepara ad affrontare un possibile cambio di scenario tecnico, mentre gli altri team osservano attenti. La situazione si fa sempre più tesa, e il rischio di penalizzazioni o di dover adattarsi a nuove regole si fa più concreto.

La settimana entrante si profila come un passaggio cruciale nel sottobosco tecnico e politico della Formula 1. Secondo quanto riportato da The-Race.com, la FIA ha inserito in agenda due riunioni chiave che potrebbero incidere sugli equilibri tra i motoristi. Lunedì è previsto il secondo confronto tra la Federazione e gli esperti tecnici, con l'obiettivo di definire un quadro condiviso per i test sul rapporto di compressione a motore caldo. Giovedì, invece, sarà il turno del Power Unit Advisory Committee (PUAC), il tavolo dove – almeno sulla carta – la controversia verrà affrontata apertamente per stabilire quali passi intraprendere.

