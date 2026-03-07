F1 Lewis Hamilton sconcertato durante il team radio | Dove diavolo sono?

Durante una sessione di Formula 1, Lewis Hamilton si è mostrato sorpreso e sconvolto nel ricevere una comunicazione dal team radio della Mercedes, chiedendo con tono se fosse “dove diavolo sono”. Il pilota inglese si è trovato in una situazione di distacco dall’auto e dal team, come confermato dal dialogo con l’ingegnere di pista Carlo Santi, che temporaneamente ha assunto il ruolo di copilota in attesa dell’arrivo del nuovo ingegnere titolare.

Lewis Hamilton stupito, sconvolto. Il motivo? Il distacco dalla Mercedes. La riprova è team radio del campione inglese col proprio ingegnere di pista Carlo Santi (ruolo pro tempore in attesa che diventi operativo il ‘titolare' Cedric Michel-Grosjean, appena arrivato). "Siamo P2. Russell P1 sei decimi avanti", riferisce Santi via radio. Immediata la reazione sorpresa del pilota: "Dove diavolo sono quei sei decimi?". Il sette volte campione del mondo di Formula 1 si interroga in quale punto del tracciato li abbia persi. "Due decimi per settore, due nel primo, due nel secondo, due nel terzo". Insomma nessun punto critico del circuito di Melbourne per la Ferrari, ma semplicemente la Mercedes ha guadagnato centesimo su centesimo ovunque nel singolo giro, nonostante nessuno sbaglio da parte del pilota della Rossa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

