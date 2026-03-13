F1 le Mercedes volano ma Hamilton c' è | GP Cina highlights qualifiche sprint
Le qualifiche sprint del GP Cina di Formula 1 si sono concluse con la Mercedes in evidenza, grazie a Russell che ha ottenuto la pole position. Hamilton ha concluso in una posizione favorevole, mentre sulla griglia di partenza ci sono anche Antonelli e Norris, rispettivamente in seconda e terza posizione. La sessione si è svolta con le monoposto che hanno mostrato un buon livello di competitività.
Gli highlights delle qualifiche sprint del GP Cina, dominate dalla Mercedes: Russell precede Antonelli e la McLaren di Norris. Poi la prima Ferrari di Hamilton, Piastri e Leclerc. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
