F1 le Mercedes volano ma Hamilton c' è | GP Cina highlights qualifiche sprint

Le qualifiche sprint del GP Cina di Formula 1 si sono concluse con la Mercedes in evidenza, grazie a Russell che ha ottenuto la pole position. Hamilton ha concluso in una posizione favorevole, mentre sulla griglia di partenza ci sono anche Antonelli e Norris, rispettivamente in seconda e terza posizione. La sessione si è svolta con le monoposto che hanno mostrato un buon livello di competitività.