F1 Australia | doppietta Mercedes con Russell e Antonelli ma la Ferrari è lì La classifica

Durante il Gran Premio d'Australia, Mercedes ha ottenuto una doppietta con Russell e Antonelli, mentre la Ferrari si posiziona vicina, pronta a sfidare le Frecce d’Argento. La gara si è svolta a Melbourne il 8 marzo 2026, con le due scuderie principali che hanno mostrato un livello competitivo elevato. La classifica ufficiale evidenzia ancora una volta la presenza forte di entrambe le squadre.

Melbourne (Australia) 8 marzo 2026 - La Mercedes vola, ma la Ferrari c'è e vuole contendere il Mondiale alle Frecce d'Argento. George Russell vince il Gran Premio d'Australia e fa doppietta al fianco del compagno Kimi Antonelli, mentre Charles Leclerc completa il podio al terzo posto. Le rosse però hanno dato battaglia fino alla fine, con il monegasco leader della corsa per il primo terzo di gara e Hamilton competitivo, in grado di poter tenere il ritmo del compagno e di arrivare al quarto posto attaccato, ai piedi del podio. Dietro il quartetto di testa c'è Lando Norris con Max Verstappen alle sue spalle, a punti al debutto l' Audi con Gabriel Bortoleto.