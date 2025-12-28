Milan Verona Bertolini vice Zanetti | Abbiamo lavorato tanto in questi giorni Salvezza? Zanetti ha fatto una cosa
Bertolini, vice di Zanetti, ha parlato ai microfoni di Dazn in vista della partita tra Milan e Verona. Ha sottolineato l'impegno delle ultime settimane e ha commentato le strategie del team. La sfida odierna rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali per la classifica. Ecco le parole di Bertolini prima del calcio d’inizio.
Milan Verona, Bertolini ai microfoni di Dazn ha presentato la sfida odierna a pochi minuti dal match. Le parole del vice di Zanetti A pochi minuti dalla sfida contro il Milan, Alberto Bertolini, vice allenatore del Verona, ha parlato ai microfoni di Dazn. ABBIAMO LAVORATO MOLTO – «Abbiamo lavorato molto duramente, abbiamo avuto la possibilità di rafforzare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
