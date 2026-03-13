La Formula 1 potrebbe dover rinviare o annullare i Gran Premi di Bahrein e Arabia Saudita, entrambi programmati ad aprile, a causa dell’aumento dei conflitti nel Medio Oriente. La sicurezza degli eventi è in discussione e si valutano le possibili ripercussioni sul calendario ufficiale della stagione. La situazione politica nella regione sta influenzando direttamente le decisioni degli organizzatori e degli enti regolatori.

La stabilità del calendario della Formula 1 è minacciata dalla escalation dei conflitti nel Medio Oriente, con il rischio concreto di vedere annullati o rinviati i Gran Premi di Bahrein e Arabia Saudita previsti ad aprile. Fonti vicine al dossier confermano che le gare sui circuiti di Sakhir e Gedda non si terranno nelle date previste, lasciando il Circus in una situazione di incertezza totale riguardo alla logistica e ai costi. L’annuncio ufficiale della cancellazione delle due tappe mediorientali, fissate per il 12 e il 19 aprile, potrebbe arrivare entro poche ore, seguendo la scia di eventi simili già registrati in altri campionati come il Mondiale di endurance WEC. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1 a rischio: Bahrein e Arabia Saudita minacciati dalla

Articoli correlati

La F1 cancella i GP di Bahrein e Arabia SauditaIl Gran Premio del Bahrein e quello dell’Arabia Saudita verranno cancellati dal calendario del Campionato mondiale di Formula 1 a causa della guerra,...

F1, media: cancellati i Gp in Bahrein e Arabia Saudita per la guerra in IranIl Gran Premio del Bahrein e quelllo dell’Arabia Saudita sono stati cancellati dal calendario del Mondiale di Formula Uno a seguito della guerra in...

Contenuti utili per approfondire Arabia Saudita

Temi più discussi: F1 | Bahrain e Jeddah a rischio per il conflitto iraniano. I GP scendono a 22?; Calendario F1, caos guerra: mondiale a 22 GP? Mazzata per Imola, non ci sarà; F1, Bahrain e Jeddah a rischio? Ecco chi può sostituirle; F1 | GP Arabia Saudita? Ci sarà! L’annuncio e l’attacco alla stampa.

In Arabia Saudita e Bahrein i Gran premi sono a rischioSecondo una fonte anonima, entrambe le corse in programma ad aprile saranno rinviate oppure annullate del tutto, a causa della guerra in Medio oriente ... laregione.ch

F1, cancellati Gp Bahrein e Gp Arabia Saudita a causa della guerra in IranL'emittente tedesca Sky Sports Germania, riporta la notizia che le gare di Formula 1 in Bahrein e a Gedda (Arabia Saudita) sono state annullate a seguito della guerra in Iran e della situazione in Med ... msn.com

F1 | Si è diffusa sul web e su numerosi siti internazionali la voce di un annuncio a breve della cancellazione del quarto e del quinto Gp della stagione , Bahrain e Arabia Saudita, in programma rispettivamente il 12 e il 19 di aprile. #ANSA - facebook.com facebook

F1: verso stop ai #Gp in Barhain e Arabia Saudita per la guerra in Iran. Ufficialità entro le prossime 48 ore x.com