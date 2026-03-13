F1 2026 | 6 Sprint e il ritorno a Shanghai

La stagione di Formula 1 2026 si avvicina e il calendario prevede il trasferimento da Melbourne a Shanghai. A questa tappa seguirà il secondo evento dell’anno, che si svolgerà in Cina. Nel dettaglio, il calendario ufficiale include sei gare Sprint, confermando questa novità rispetto alle stagioni precedenti.

La Formula 1 si prepara a lasciare Melbourne per trasferirsi in Cina, dove il secondo appuntamento della stagione 2026 vedrà confermata la presenza di sei gare Sprint nel calendario ufficiale. Mentre le prove libere per il Gran Premio di Shanghai sono già previste, i dati tecnici emergenti dall’Australia indicano una dinamica competitiva in cui Mercedes e Charles Leclerc hanno mostrato prestazioni rilevanti sul gradino più basso del podio. L’attenzione si sposta ora sulla pista cinese, dove le squadre stanno analizzando i tempi di giro e le strategie da adottare per massimizzare le opportunità di risultato. La struttura della stagione mantiene lo stesso numero di eventi, ma con una distribuzione geografica che include tappe europee come Silverstone e Zandvoort, oltre alla chiusura a Singapore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

