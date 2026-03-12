Il Gran Premio di Cina 2026 si terrà a Shanghai domenica 15 marzo, segnando la seconda tappa del campionato mondiale di quest'anno. La pista di Shanghai si presenta molto diversa da quella di Melbourne, offrendo una configurazione più tradizionale e con caratteristiche tecniche diverse. La gara sarà disputata in un circuito considerato più

La Formula 1 parte in quarta, poiché il Gran Premio di Cina, secondo atto del Mondiale 2026, andrà in scena già domenica 15 marzo. Dunque, senza alcuna pausa dopo il Gran Premio d’Australia disputatosi lo scorso weekend. Sarà, peraltro, un fine settimana “pesante”. A Shanghai è prevista la prima delle sei Sprint stagionali. Si tratta di una complicazione in più in questa fase iniziale del campionato, dove tutti i team devono ancora capire appieno le monoposto di ultima generazione, figlie del nuovo regolamento tecnico. Difatti, la presenza di una Sprint implica che vi sia una sola sessione di prove libere anziché tre, come avvenuto a Melbourne e come accade canonicamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, GP Cina 2026. Shanghai totalmente diversa da Melbourne. Prima pista “vera”, con la complicazione Sprint

