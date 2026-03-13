F1 2026 | 24 tappe Cina e rivoluzione tecnica

Il campionato di Formula 1 del 2026 si svolgerà con un calendario di ventiquattro gare, includendo per la prima volta una tappa in Cina. La stagione introdurrà anche importanti modifiche tecniche, con nuove regole che cambieranno l’aspetto e le strategie delle squadre. La novità più rilevante riguarda l’allungamento del campionato e l’applicazione di aggiornamenti regolamentari.

Il Mondiale di Formula 1 del 2026 si prepara a ribaltare gli equilibri sportivi con un calendario espanso a ventiquattro tappe, segnando l’inizio di una nuova era regolamentare. Dopo la prima prova in Australia, il circuito della stagione punta immediatamente verso Shanghai per il Gran Premio di Cina, fissato tra il 13 e il 15 marzo con una gara Sprint prevista. Gli orari delle sessioni sono stati ottimizzati per evitare sovrapposizioni con altri eventi globali, come le 500 miglia di Indianapolis che hanno costretto lo spostamento della corsa canadese alle 22:00 italiane. Questa stagione rappresenta molto più di una semplice lista di date; è il palcoscenico di una rivoluzione tecnica che promette di ridisegnare le gerarchie competitive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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