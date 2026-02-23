Turismo a Cesena un evento formativo gratuito per b&b agriturismi e case vacanze del territorio

Un evento formativo gratuito a Cesena nasce dalla crescente competizione nel settore del turismo extralberghiero, che ha visto un aumento significativo di strutture come B&B, agriturismi e case vacanze nella regione. La necessità di aggiornarsi e migliorare le offerte ha spinto gli organizzatori a promuovere questa iniziativa, rivolta a chi gestisce strutture ricettive locali. L'iniziativa mira a fornire strumenti pratici per affrontare le sfide del mercato in continua evoluzione.

Il turismo extralberghiero in Romagna attraversa una fase di profonda trasformazione. L'offerta si è moltiplicata nel corso degli ultimi anni, la concorrenza si è intensificata e le piattaforme di prenotazione online hanno acquisito un ruolo sempre più determinante nella distribuzione dei soggiorni. In questo contesto, gestori di B&B, locazioni turistiche e case vacanze si trovano a fronteggiare sfide complesse: differenziarsi in un mercato affollato, comunicare efficacemente il valore della propria offerta, ridurre la dipendenza dalle OTA senza perdere visibilità. A queste sfide intende rispondere Romagna Ospitale, evento formativo gratuito in programma mercoledì 25 febbraio, dalle 18 alle 20:30, alla Cantina di Cesena in Via Emilia Ponente 2619. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

