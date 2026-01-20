Parte il Daikin Tour 2026 | 41 tappe in tutta Italia per formare progettisti e installatori sulle novità di settore e presentare la gamma residenziale e commerciale Daikin

Il Daikin Tour 2026 è un ciclo di incontri itineranti che si svolgerà da gennaio a maggio, toccando diverse città italiane. L’evento si rivolge a progettisti e installatori, offrendo aggiornamenti sulle novità di settore e presentando la gamma di prodotti residenziali e commerciali Daikin. Con 41 tappe distribuite su tutto il territorio nazionale, il tour rappresenta un’opportunità per approfondire le soluzioni più innovative nel campo della climatizzazione e del riscaldamento.

Il tour itinerante partirà il 27 gennaio da Prato e si concluderà il 28 maggio a Pescara, con un calendario che toccherà l'intero territorio nazionale Il 27 gennaio prende ufficialmente il via il Daikin Tour 2026, l'evento itinerante dedicato a progettisti e installatori promosso da Daikin, multinazionale giapponese leader mondiale nei sistemi di climatizzazione, riscaldamento e purificazione dell'aria, che vanta il più ampio portafoglio di prodotti per applicazioni residenziali e commerciali. Questa nuova edizione del Daikin Tour conferma l'impegno dell'azienda nel presentare le ultime novità di prodotto e nel supportare i professionisti del settore HVAC attraverso formazione, aggiornamento tecnico e confronto diretto.

