Eventi week-end | Concerto gospel The Time is Now a Garbagnate e Concerto di Natale a Senago

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo week-end, dal 19 al 21 dicembre 2025, ormai in prossimità del Natale, sono davvero tante le iniziative. In evidenza soprattutto i concerti di Natale, di musica classica tradizionale ma anche gospel e corali. Ecco di seguito tutte le proposte: CARONNO PERTUSELLA – “Christmas Academy Concert”: Questo venerdì 19 dicembre, alle 21, il Cinema Teatro . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

eventi week end concerto gospel the time is now a garbagnate e concerto di natale a senago

© Ilnotiziario.net - Eventi week-end: Concerto gospel “The Time is Now” a Garbagnate e “Concerto di Natale” a Senago

Leggi anche: Eventi week-end: da “Saronno in Gioco” al “Concerto di San Martino” a Bollate

Leggi anche: Eventi week-end: “Fiera d’Autunno” con le castagne a Solaro e concerto “Rapsodia d’Autunno” a Cesate

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Weekend a Roma: 18 eventi da non perdere sabato 13 e domenica 14 dicembre; Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 12 al 14 dicembre: tutti gli eventi; Guida agli eventi del weekend (19 – 21 dicembre); Concerto di Natale, racconti intorno al fuoco e presepe vivente: un weekend di eventi tra tradizione e originalità.

eventi week end concertoEventi week-end: Concerto gospel “The Time is Now” a Garbagnate e “Concerto di Natale” a Senago - end, dal 19 al 21 dicembre 2025, ormai in prossimità del Natale, sono davvero tante le iniziative. ilnotiziario.net

eventi week end concertoTorre Annunziata, isola pedonale ed eventi nell’ultimo week end prima di Natale - 30 la Basilica ospiterà il concerto di Enrico Pieranunzi Trio, in occasione della 18^ ... napolivillage.com

Natale alle porte: gli eventi del week end tra musica, spettacoli e mercatini - Il Natale è ormai alle porte e il week end che si apre propone un ricco programma di eventi nel piacentino, tra concerti, spettacoli e mercatini tutti a ... piacenzasera.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.