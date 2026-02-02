Sequestrati 155 mila litri di gasolio per evasione di imposta

I Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato, in San Marco Evangelista (CE), oltre 155.000 litri di gasolio per autotrazione cd. "Designer Fuel", 11.000 litri di olio lubrificante e 18.000 litri di additivo per prodotti energetici (n. 3 autocisterne con targa italiana e 163 contenitori in plastica da 1.000 litri cadauno), commercializzati illecitamente in evasione di imposta, pari a circa 120 mila euro. In particolare, i Finanzieri del Gruppo di Nola, nell'ambito di un servizio di controllo nel territorio di competenza, notavano dei movimenti sospetti di un'autocisterna, risultata intestata, sulla scorta di preliminari accertamenti, a una società con precedenti per violazioni in materia di accise.

