Eugenia Carfora denuncia Giusy la bidella pendolare per stalking | arrestata

Eugenia Carfora, preside di Caivano, ha formalmente denunciato Giusy, nota come “la bidella pendolare”, per comportamenti persecutori. La denuncia nasce dopo che Giusy, licenziata per assenteismo, avrebbe iniziato a inviare messaggi insistenti alla preside. L’episodio ha portato all’arresto di Giusy, evidenziando le conseguenze di comportamenti molesti anche in ambito scolastico. La vicenda mette in luce l’importanza di tutela e rispetto nei rapporti professionali.

La famosa preside di Caivano, Eugenia Carfora, mesi fa ha denunciato Giusy "la bidella pendolare" per stalking: pare che a seguito di un licenziamento per assenteismo avesse iniziato a mandarle messaggi molto insistenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

