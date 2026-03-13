Estonia | usano un drone per cercare un disperso in una foresta ma trovano un orso che gioca nella neve VIDEO

Nelle foreste vicino a Tartu, in Estonia, un drone impiegato per cercare un disperso ha catturato l’attenzione quando, invece di trovare la persona scomparsa, ha ripreso un orso che giocava nella neve. L’operazione di ricerca e soccorso si è conclusa con questa sorpresa, rendendo il tentativo di localizzare il disperso un episodio insolito e curioso.

Nelle foreste vicino a Tartu, seconda città dell' Estonia, un'operazione di ricerca e soccorso si è trasformata, per qualche istante, in qualcosa di completamente inaspettato. L'11 marzo scorso, il gruppo di volontari MTÜ L.E.I.A stava sorvolando un'area boschiva con un drone alla ricerca di una persona scomparsa, quando la telecamera ha inquadrato una scena rara: un orso appena sveglio dal letargo che si muoveva e giocava sulla neve. Il filmato è diventato rapidamente virale. Il drone ha ripreso l'animale da circa 80 metri di altezza – una distanza scelta deliberatamente per non disturbarlo – regalando immagini di un grande predatore nel pieno del suo risveglio stagionale, visibilmente ignaro del velivolo che lo osservava dall'alto.