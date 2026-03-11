Un drone utilizzato nelle ricerche di un uomo scomparso nelle foreste dell’Estonia ha catturato un'immagine inaspettata: un orso appena uscito dal letargo e che si trovava a giocare nella neve. La scena è stata ripresa durante le operazioni di ricerca condotte nella zona. La scoperta è avvenuta grazie all'uso del drone, che sorvolava l’area in cerca di indizi.

(LaPresse) Un drone impiegato nelle ricerche di un uomo scomparso nelle foreste dell’Estonia ha ripreso un momento inaspettato: un orso appena risvegliato dal letargo che giocava nella neve. Il gruppo estone MTÜ L.E.I.A stava sorvolando con un drone un’area boschiva nei pressi di Tartu per cercare una persona segnalata come scomparsa, quando ha individuato l’animale. Il filmato è stato realizzato da circa 80 metri di altezza, una distanza scelta per evitare di disturbare l’orso. Il gruppo ha precisato in un comunicato che, al momento delle riprese, la posizione della persona scomparsa risultava ancora sconosciuta. Secondo il Consiglio ambientale estone, nel Paese vivono circa 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Estonia, drone alla ricerca di uomo scomparso trova orso appena uscito dal letargo

Articoli correlati

Convivenza uomo-orso: l’università “d’Annunzio” coordina il progetto di ricerca internazionale CoexHubL’università “Gabriele d’Annunzio” coordina CoexHub, un progetto di ricerca internazionale che studia la convivenza uomo-orso che si propone di...

Tenta due rapine armato di coltello: arrestato 50enne appena uscito dal carcereO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! L’uomo avrebbe minacciato i dipendenti...

Tutti gli aggiornamenti su Estonia drone alla ricerca di uomo...

Discussioni sull' argomento Milano-Cortina, curling paralimpico: Italia battuta da Estonia e Cina; Milano-Cortina: l'Italia del curling paralimpico perde 6-4 contro l'Estonia.

Alla ricerca di un drone professionale a 600€ circa? DJI Mini 5 Pro è l'offerta del momento (e non richiede il patentino)Parliamo di un drone C0 certificato, quindi utilizzabile con meno restrizioni rispetto ai modelli più pesanti, perfetto sia per chi inizia sia per chi vuole qualità elevata senza complicazioni ... hwupgrade.it

Giovani e ricerca alla gara dei droniDroni aerei e terrestri che esplorano ambienti sconosciuti senza Gps, guidati da algoritmi di intelligenza artificiale capaci di prendere decisioni in tempo reale. A sperimentarli sono team di ... repubblica.it

GIORNATE DI CACCIA S9, un nuovo episodio! Questa sera alle 22.00 su Caccia Tv! Ep. 6 – LA GIORNATA DI ESTONIA Emilio è impegnato in una battuta di caccia in solitaria, Estonia la sua cagna dimostrerà le sue capacità durante una cacciata al cardio - facebook.com facebook