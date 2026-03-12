Drone in Estonia | orso esce dal letargo e gioca nella neve

Un drone impiegato per la ricerca di un disperso nei boschi vicino a Tartu ha catturato, inaspettatamente, un orso appena uscito dal letargo mentre si muoveva nella neve. La scena, registrata dall'alto da circa 80 metri di altezza, mostra l'animale attivo e giocoso nel paesaggio invernale ancora presente nelle foreste dell'Estonia. L'incontro è avvenuto durante un'operazione del gruppo MTÜ L.E.I.A, il cui obiettivo primario rimaneva la localizzazione della persona scomparsa, che al momento delle riprese risultava ancora irreperibile. Le immagini offrono una rara finestra sulla vita selvatica baltica, documentando il risveglio primaverile della fauna locale.