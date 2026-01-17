Incendio a Mariglianella a fuoco azienda di tessuti Due operai escono incolumi dalle fiamme

Un incendio ha interessato un'azienda tessile a Mariglianella, nel comune di Marigliano, Napoli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per gestire l’emergenza. Due operai sono riusciti a uscire incolumi dalle fiamme. L’intervento è ancora in corso per circoscrivere il rogo e valutare eventuali danni.

Un rogo si è sviluppato in una azienda tessile di Marigliano (Napoli); sul posto i carabinieri e i Vigili del Fuoco. La nube nera visibile da molta distanza. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

