Incendio a Mariglianella a fuoco azienda di tessuti Due operai escono incolumi dalle fiamme

Un incendio ha interessato un'azienda tessile a Mariglianella, nel comune di Marigliano, Napoli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per gestire l’emergenza. Due operai sono riusciti a uscire incolumi dalle fiamme. L’intervento è ancora in corso per circoscrivere il rogo e valutare eventuali danni.

