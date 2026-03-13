Esce da scuola per incontrare un amico conosciuto online e viene ritrovato morto in un fiume 3 mesi dopo

Thomas Medlin, un ragazzo di 15 anni, esce dalla scuola per incontrare un amico conosciuto tramite una piattaforma di gioco online a Manhattan. Tre mesi dopo, il suo corpo viene ritrovato in un fiume. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della scomparsa e del ritrovamento. La famiglia ha confermato la scomparsa del ragazzo in quella giornata.

Thomas Medlin, 15 anni, va a Manhattan per incontrare un amico conosciuto su una piattaforma di gioco online. Le ultime testimonianza e le immagini delle telecamere di videosorveglianza, però, raccontano una storia diversa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

