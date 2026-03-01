oltre a ferragamo ermanno scervino e luisa spagnoli

Mancano meno di ventiquattro ore alla fine della Milano Fashion Week. La quinta giornata di sfilate si è contraddistinta per la grande intensità e vitalità, con presentazioni di brand come Ferragamo, Ermanno Scervino e Luisa Spagnoli, che hanno mostrato le loro nuove collezioni in un clima di grande fermento. I partecipanti hanno assistito a una giornata ricca di appuntamenti e sfilate.

Il sabato della settimana della moda ha visto scendere in passerella alcuni dei pesi massimi dell'industria, da Dolce&Gabbana a Ferragamo Conto alla rovescia. Mentre mancano meno di ventiquattro ore alla conclusione ufficiale di questa Milano Fashion Week, la quinta giornata di défilé si è rivelata una delle più intense ed energiche. Dalla sfilata Bottega Veneta 2026 alla reunion tra Dolce&Gabbana e Madonna, sono molti i momenti da ricordare. Dalle passerelle di Ferragamo, Luisa Spagnoli, Ferrari ed Ermanno Scervino, emergono ispirazioni inedite e immaginari in cui immergersi, tra cenni al passato e sguardi verso il futuro.

