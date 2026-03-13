Erice | 1,45 milioni per San Nicola approvata la variante

A Erice è stata approvata una variante progettuale per la riqualificazione dello spazio sportivo di San Nicola. La decisione riguarda un importo di circa 1,45 milioni di euro destinati all’intervento. La modifica al progetto è stata ufficialmente approvata, consentendo di procedere con i lavori nel borgo. La variante è stata approvata nel corso dell’ultimo procedimento amministrativo.

Nel cuore del borgo di Erice, la riqualificazione dello spazio sportivo a San Nicola ha ricevuto l’approvazione definitiva per una variante progettuale necessaria. Il progetto, finanziato con fondi PNRR per un valore totale di 1.450.000 euro, dovrà essere completato entro l’anno corrente dopo una proroga di 120 giorni causata da imprevisti strutturali. Questa decisione non rappresenta un semplice aggiustamento burocratico, ma un atto di responsabilità tecnica volto a garantire la sicurezza e la durata nel tempo dell’impianto. L’intervento si inserisce in un quadro più ampio di rigenerazione urbana che include già il recupero della palestra di Porta Spada e i lavori alle Mura Puniche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Erice: 1,45 milioni per San Nicola, approvata la variante Articoli correlati Un anno in meno di lavori e 2,6 milioni di risparmio. Approvata la variante alla banchina 27, base della PenisolaANCONA – Una variante migliorativa per la realizzazione della banchina 27 nel porto di Ancona che consentirà di ridurre i tempi di costruzione della... San Leucio del Sannio, variante al Piano urbanistico comunale approvata dalla giunta presieduta dal sindaco Nascenzio IannaceLa giunta comunale adotta la variante al PUC: documentazione disponibile online e presso gli uffici per osservazioni dei cittadini.