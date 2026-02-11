Un anno in meno di lavori e 2,6 milioni di risparmio Approvata la variante alla banchina 27 base della Penisola

Il Comune di Ancona ha approvato una nuova variante per la costruzione della banchina 27 nel porto. Con questa modifica, i lavori potrebbero terminare un anno prima del previsto, portando anche un risparmio di 2,6 milioni di euro. La decisione mira a rendere più efficiente e veloce il progetto, che è fondamentale per migliorare i traffici commerciali dello scalo. Ora si aspetta solo l’avvio dei lavori, più snello e con meno costi.

ANCONA – Una variante migliorativa per la realizzazione della banchina 27 nel porto di Ancona che consentirà di ridurre i tempi di costruzione della nuova infrastruttura, vitale per i traffici commerciali dello scalo, con un importante risparmio di risorse economiche insieme a vantaggi tecnici e.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Ancona Porto Cassero, porta d’accesso alla città. Proseguono i lavori della variante Il Cassero, porta d'accesso alla città, sta beneficiando di lavori di variante finalizzati a migliorare l'accessibilità. Teatro Studio, approvata la variante al progetto di riqualificazione La Giunta di Scandicci ha dato il via libera a una nuova versione del progetto di riqualificazione del Teatro Studio di Via Donizetti. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Ancona Porto Argomenti discussi: Toscana: superiori di 4 anni nei tecnici e professionali. Una scorciatoia che penalizza studenti e famiglie; Sono 38 le scuole toscane con il 4+2. La Cgil: Così studenti meno preparati; Pensioni per le lavoratrici: le agevolazioni del dopo Opzione Donna; Scuola, superiori in 4 anni. L’allarme della Flc Cgil Toscana: Così meno ore di studio e più didattica a distanza. Specializzazioni in Medicina. Un anno in meno e contratto rapido con il Ssn. Ecco la proposta Fazio/GelminiIl corso di laurea in medicina rimane di sei anni, ma la specializzazione si riduce di un anno. L’entrata nelle corsie ospedaliere arriva già dopo due anni dalla laurea e con contratto a tempo ... quotidianosanita.it Gelmini, per medicina un anno in meno(ANSA) - ROMA, 11 LUG - ''Abbiamo aperto un tavolo con ilministro della Salute, Ferruccio Fazio, proprio allo scopo divalutare una abbreviazione degli anni di studio per la facoltàdi Medicina. Lo ... ilsecoloxix.it TORINO RINNOVA L’ADESIONE AL COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE [C.R.] Approvata in Sala Rossa che delibera che reitera, dopo la scadenza della convenzioni alla fine dello scorso anno, l’adesione al Coordinamento Comuni per la Pace (CoC - facebook.com facebook

