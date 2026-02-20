Palestrina fuga di monossido | 3 intossicati caldaia difettosa sotto

A Palestrina, una fuga di monossido di carbonio ha causato l’intossicazione di tre persone, dopo il malfunzionamento di una caldaia. La casa, situata in via Roma, è stata immediatamente evacuata e messa sotto controllo dai vigili del fuoco. Due donne di 74 e 82 anni e un uomo di 22 sono stati portati in ospedale in condizioni di emergenza. La causa sembra essere un guasto alla caldaia, che ha rilasciato gas nocivi nell’appartamento. La situazione resta sotto stretta sorveglianza.

Allarme Monossido a Palestrina: Tre Intossicati, una Casa Sotto Sorveglianza. Una fuga di monossido di carbonio da una caldaia difettosa ha provocato l'intossicazione di tre persone – due donne di 74 e 82 anni e un uomo di 22 anni – in un'abitazione di Palestrina, nella provincia romana, nella serata di ieri. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco e del personale del 118 ha permesso di trasportare i feriti in ospedale, dove sono attualmente in osservazione. L'episodio solleva nuovamente la questione della sicurezza degli impianti domestici e della necessità di controlli periodici. L'Emergenza e il Soccorso.