Fuga di monossido in un nido | 12 bimbi e 4 adulti intossicati

Questa mattina, un’asilo di viale Certosa a Milano si è svegliato con un’aria pesante. Intorno alle 9, una fuga di monossido di carbonio ha colpito la struttura, coinvolgendo 12 bambini e 4 adulti, tra cui due insegnanti e due genitori. Tutti sono stati portati in ospedale per essere curati, mentre i vigili del fuoco e le forze dell’ordine stanno ancora cercando di capire cosa abbia causato il problema. La scuola è stata evacuata e sono in corso verifiche sulla sicurezza dell’edificio.

Dodici bambini e quattro adulti, fra cui due insegnanti e due genitori di un asilo nido di Milano in viale Certosa 34, sono sotto le cure dei sanitari del 118 per una fuga di monossido di carbonio sprigionatasi intorno alle 9.00 all'interno dei locali della scuola. Lo comunicano i vigili del fuoco di Milano. Sul posto una APS della sede centrale di via Messina e gli esperti del Nucleo NBCR al lavoro per individuare le cause che hanno scatenato la fuga. Bambini e adulti sono in una zona di triage con i sanitari che stanno valutando l'ipotesi di un ricovero ospedaliero a causa dei sintomi accusati.

