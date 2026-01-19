Neonati morti a Parma Chiara Petrolini arriva in aula per l' udienza
Chiara Petrolini si presenta in tribunale a Parma per l’udienza del processo che la vede accusata di aver partorito e seppellito i due neonati a Vignale di Traversetolo. La vicenda, ancora oggetto di approfondimenti, ha suscitato grande attenzione. L’udienza rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario in corso.
Chiara Petrolini, la giovane accusata di aver partorito e seppellito i corpi dei due figli neonati, a Vignale di Traversetolo, nel Parmense, è arrivata in aula per l’udienza del processo a suo carico. Oggi saranno ascoltati consulenti e testimoni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Neonati sepolti, Chiara Petrolini è in aula: nuova udienza a Parma
Oggi a Parma si svolge una nuova udienza nel processo a Chiara Petrolini, imputata del duplice omicidio dei suoi neonati, trovati sepolti nel giardino di Treversetolo. La 22enne è presente in aula, mentre si prosegue con le discussioni e l’esame dei testimoni. La vicenda ha suscitato grande attenzione pubblica e mediatica, ponendo l’accento sulle delicate questioni legate alla tutela dei minori e alla responsabilità penale.
Leggi anche: Neonati sepolti a Parma, le amiche di Chiara Petrolini in aula tra pianti e tanti “non so”
Neonati sepolti, Chiara Petrolini è in aula: nuova udienza a Parma - E’ ripreso in Corte d'Assise il processo alla studentessa 22enne, imputata del duplice omicidio premeditato dei figli morti e seppelliti nel giardino di casa a Treversetolo. msn.com
Questo tempo mi interroga molto. Siamo a Gaza, Betlemme è dietro l'angolo, è la terra dove la storia cristiana è iniziata. Così, penso che quei neonati morti di freddo avrebbero potuto essere il bambino del presepe. Qui continuiamo a vedere cose profondame - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.