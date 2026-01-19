Neonati morti a Parma Chiara Petrolini arriva in aula per l' udienza

Chiara Petrolini si presenta in tribunale a Parma per l’udienza del processo che la vede accusata di aver partorito e seppellito i due neonati a Vignale di Traversetolo. La vicenda, ancora oggetto di approfondimenti, ha suscitato grande attenzione. L’udienza rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario in corso.

Oggi a Parma si svolge una nuova udienza nel processo a Chiara Petrolini, imputata del duplice omicidio dei suoi neonati, trovati sepolti nel giardino di Treversetolo. La 22enne è presente in aula, mentre si prosegue con le discussioni e l’esame dei testimoni. La vicenda ha suscitato grande attenzione pubblica e mediatica, ponendo l’accento sulle delicate questioni legate alla tutela dei minori e alla responsabilità penale.

