Equitazione | Isabell Werth vince nel Grand Prix di dressage a Basile
La sesta tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026, parte della Western European League, si è svolta a Basilea, in Svizzera. Durante la competizione di Grand Prix di dressage, Isabell Werth ha ottenuto la vittoria, confermando la sua consolidata posizione nel panorama internazionale. La gara ha rappresentato un momento importante per il circuito, offrendo una panoramica delle prestazioni di alto livello nel dressage europeo.
La sesta tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026, relativa Western European League, si è aperta a Basilea, in Svizzera, dove si è tenuta la gara di Grand Prix relativa alla specialità. Ecco come sono andate le cose sul campo di gara elvetico. A imporsi è stata la fortissima tedesca Isabell Werth: con una ripresa da 78.674%, la teutonica che ha montato Wendy de Fontaine, è riuscita a precedere tutta la concorrenza. Alle sue spalle, in seconda e terza posizione, si sono sistemati: la padrona di casa Charlotta Rogerson, in sella a Bonheur de la Vie (72.630 %), e uno degli altri rappresentanti della Germania in gara, ovvero Raphael Netz con il suo DSP Dieudonne (71.
