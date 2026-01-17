La pizza rappresenta un elemento fondamentale della cultura gastronomica italiana, con un giro d’affari annuale di circa 15 miliardi di euro. Con oltre 50.000 pizzerie e più di 300.000 lavoratori coinvolti, questo settore contribuisce in modo significativo all’economia nazionale. Ogni giorno vengono prodotte oltre 8 milioni di pizze, testimonianza della sua grande diffusione e importanza nel panorama culinario del nostro paese.

Napoletana, alla Romana, gourmet, contemporanea, con il cornicione o senza, bassa o alta: il giro d’affari della pizza in Italia vale 15 miliardi di euro l’anno con un settore composto da più di 50mila pizzerie, oltre 300mila addetti e oltre 8 milioni di pizze sfornate ogni giorno. Circa 7 pizze su 10 nella penisola sono a base pomodoro, per un totale di oltre 200 milioni di kg di conserve rosse impiegate nelle pizzerie del Paese per un valore economico di oltre 250 milioni di euro. Questo il quadro economico di uno dei prodotti enogastronomici più amati illustrato in occasione del Word Pizza Day del 17 gennaio, con i risultati del primo anno di attività dell’Osservatorio Socio-Economico della Pizza Napoletana e dall’Associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali (Anicav) relativamente all’utilizzo delle conserve rosse nel mondo pizza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Pizza Day, un "tesoro" che in Italia vale 15 miliardi e 300mila posti di lavoro

Leggi anche: Aeroporto di Fiumicino, con il Masterplan da 9 miliardi “300mila posti di lavoro”

Leggi anche: Cucina italiana patrimonio Unesco: un tesoro che vale 251 miliardi di euro

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Tesoro pizza, in Italia vale 15 miliardi e 300mila posti; Pizza day, la regina del gusto è servita: l’icona della cucina italiana vale 80 milioni di euro; World Pizza Day, sabato 17 gennaio supplemento gratis con; World Pizza Day, a Napoli ritorna tradizione 'Oggi a 8'.

World Pizza Day: il 17 gennaio è il giorno che celebra l’Italia e la sua cultura gastronomica - Il 17 gennaio è il World Pizza Day 2026 e nella Capitale i maestri pizzaioli di Crunch e Belloverde si preparano a festeggiare con le loro creazioni che rendono omaggio all’Italia e ai suoi prodotti d ... panorama.it