La malattia di Enrico De Martino | Voleva essere in studio ad Affari Tuoi ma si è aggravato Aveva perso la parola

Enrico De Martino, noto per il suo desiderio di partecipare a Affari Tuoi, si è aggravato prima dell'appuntamento, perdendo la parola. Luigi Ferrone, suo amico, ricorda con tristezza quei momenti, sottolineando il legame tra i due e l’importanza di condividere anche le piccole occasioni di vita. La sua malattia ha interrotto i piani e lasciato un ricordo di una persona che desiderava semplicemente essere presente e partecipare.

Luigi Ferrone era un caro amico di Enrico De Martino. In un'intervista racconta che dovevano assistere insieme, in studio, alla puntata di Affari Tuoi del 6 gennaio. Ma le condizioni di salute del padre di Stefano si sono aggravate: "Aveva perso la voce".🔗 Leggi su Fanpage.it

De Martino si commuove per Angelica ad Affari Tuoi: “Oggi avrebbe dovuto giocare con il nonno scomparso”Durante la puntata di Affari Tuoi, De Martino si è emozionato raccontando la storia di Angelica dalla Toscana.

Leggi anche: Francesca Fialdini conduttrice inaspettata ad Affari Tuoi, lo sketch con De Martino: “La vorreste al posto mio?”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Enrico De Martino, chi era il papà di Stefano: l’addio al ballo, la malattia e il grande 'no' al figlio; Enrico De Martino, chi era e come è morto il papà di Stefano: ex ballerino professionista, la malattia e il peggioramento. Aveva 61 anni; Lutto per Stefano De Martino: è morto suo padre Enrico; È morto Enrico De Martino, il padre di Stefano: aveva 61 anni.

De Martino, chi era il papà Enrico: l’addio al ballo e la malattiaScomparso all'età di 61 anni, il padre del conduttore ha dovuto abbandonare la sua carriera da ballerino a soli 25 anni. Solo più tardi si è riconciliato con il figlio. libero.it

Chi era Enrico De Martino, il papà di Stefano De Martino venuto a mancare: la vita tra danza, sacrifici e famigliaChi era Enrico De Martino, il papà di Stefano De Martino: ex ballerino del Teatro San Carlo, la scelta di lasciare la danza per la famiglia e la morte ... alfemminile.com

’ È scomparso nella giornata di ieri il papà di Stefano de Martino, Enrico. Aveva 61 anni. Pare che l’uomo lottasse contro una grave malattia da molto tempo. Secon - facebook.com facebook