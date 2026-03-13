Questa mattina a Ponte Milvio è stata allestita la camera ardente di Enrica Bonaccorti, nella clinica dove si è spenta. Alla cerimonia hanno partecipato figure pubbliche come Balivo, Ruta e Luxuria. La salma è stata esposta per l’ultimo saluto prima dei funerali. La camera ardente è rimasta aperta per alcune ore, raccogliendo i presenti per l’ultimo addio.

Questa mattina a Ponte Milvio, nella clinica dov'è morta, è stata allestita la camera ardente di Enrica Bonaccorti. Molti vi accorsi per l'ultimo saluto, commossi da questo addio Ieri, 12 marzo,è scomparsa all’età di 76 anni Enrica Bonaccorti. La conduttrice ha lasciato tutti nello sgomento. A luglio le era stato diagnosticato un tumore al pancreas e per due mesi non aveva detto nulla ad amici e colleghi. Poi a settembre la rivelazione che ha sorpreso tutti. Diverse le ospitate in cui ha cercato di mostrarsi ottimista, sebbene abbia sempre pensato in maniera concreta alla morte. Da questa mattina è stata allestita la camera ardente presso la clinica in cui è morta e diversi colleghi la stanno andando a trovare per l’ultimo saluto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Enrica Bonaccorti, oggi la camera ardente, presenti: Balivo, Ruta, Luxuria | VIDEO

Articoli correlati

Addio a Enrica Bonaccorti, oggi la camera ardente aperta al pubblico(Adnkronos) – Sarà aperta oggi al pubblico la camera ardente di Enrica Bonaccorti.

Leggi anche: Enrica Bonaccorti, aperta la camera ardente. Il ricordo di Paola Saluzzi

Contenuti e approfondimenti su Enrica Bonaccorti

Temi più discussi: Addio a Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione italiana: aveva un tumore al pancreas; Enrica Bonaccorti, oggi la camera ardente della conduttrice: dove e quando i funerali; Enrica Bonaccorti: Il mio tumore al pancreas è inoperabile. Non credo nei miracoli, ma nel futuro; È morta Enrica Bonaccorti.

È morta Enrica Bonaccorti, volto garbato e amato della tvAveva 76 anni. La Rai: Eleganza e professionalità. Il tumore al pancreas diagnosticato neanche un anno fa. Il funerale sabato a Roma nella Chiesa degli Artisti (ANSA) ... ansa.it

È morta Enrica Bonaccorti, addio a uno dei volti più familiari della tv italianaPer molti anni Enrica Bonaccorti è stata una presenza familiare del piccolo schermo: una conduttrice capace di stare davanti alla telecamera con misura, ironia e una naturalezza che l’ha resa una ... ilfattoquotidiano.it

Tra i tanti ricordi che Enrica Bonaccorti ci ha lasciato, anche un insegnamento prezioso: il vero amore è quello che salva. - Amoreaquattrozampe.it #EnricaBonaccorti #animallovers #petlove - facebook.com facebook

L'oncologo di Enrica Bonaccorti: «È stata consapevole dal primo momento che era una situazione complicata. Ha sempre avuto fiducia» x.com