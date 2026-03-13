Enrica Bonaccorti aperta la camera ardente Il ricordo di Paola Saluzzi

Oggi viene aperta al pubblico la camera ardente di Enrica Bonaccorti, nota conduttrice televisiva che è deceduta ieri all’età di 76 anni. La sua morte è avvenuta a causa delle complicazioni di un tumore al pancreas, diagnosticato a metà del 2025. La notizia ha suscitato ricordi e testimonianze tra coloro che l’hanno conosciuta e lavorato con lei.

Sarà aperta oggi al pubblico la camera ardente di Enrica Bonaccorti. La conduttrice televisiva è morta ieri all’età di 76 anni in seguito alle complicazioni di un tumore al pancreas diagnosticato a metà del 2025. Domani i funerali nella chiesa degli artisti a Roma. Sulla popolare attrice e conduttrice televisiva il ricordo di Paola Saluzzi. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Enrica Bonaccorti, aperta la camera ardente. Il ricordo di Paola Saluzzi Articoli correlati Addio a Enrica Bonaccorti, oggi la camera ardente aperta al pubblico(Adnkronos) – Sarà aperta oggi al pubblico la camera ardente di Enrica Bonaccorti. Enrica Bonaccorti, aperta a Roma la camera ardente: sabato i funerali della conduttrice stroncata a 76 anni da un tumoreI funerali invece si svolgeranno sabato 14 marzo alle ore 15 nella Chiesa degli Artisti a Roma. Enrica Bonaccorti, aperta la camera ardente. Il ricordo di Paola Saluzzi Contenuti e approfondimenti su Enrica Bonaccorti Temi più discussi: Enrica Bonaccorti, oggi la camera ardente della conduttrice: dove e quando i funerali; Addio a Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione italiana: aveva un tumore al pancreas - OMaR; Enrica Bonaccorti: Il mio tumore al pancreas è inoperabile. Non credo nei miracoli, ma nel futuro; Enrica Bonaccorti, dal successo in tv negli Anni ‘80 al racconto della malattia. FOTO. Addio a Enrica Bonaccorti, la camera ardente aperta al pubblicoSarà aperta oggi al pubblico la camera ardente di Enrica Bonaccorti. La conduttrice televisiva è morta ieri all'età di 76 anni in seguito alle complicazioni di un tumore al pancreas diagnosticato a me ... ilroma.net Enrica Bonaccorti: il funerale, il testamento e le parole d’addio del managerL’addio a Enrica Bonaccorti dopo la battaglia contro il tumore al pancreas. Il racconto dell’agente storico e le volontà della conduttrice su funerale e testamento. libero.it Tra i tanti ricordi che Enrica Bonaccorti ci ha lasciato, anche un insegnamento prezioso: il vero amore è quello che salva. - Amoreaquattrozampe.it #EnricaBonaccorti #animallovers #petlove - facebook.com facebook L'oncologo di Enrica Bonaccorti: «È stata consapevole dal primo momento che era una situazione complicata. Ha sempre avuto fiducia» x.com