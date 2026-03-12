È morta all’età di 76 anni Enrica Bonaccorti, nota conduttrice televisiva e giornalista. Dopo aver condotto programmi come

Con la sua scomparsa se ne va una figura difficilmente catalogabile: autrice, conduttrice, attrice, paroliera e narratrice di storie quotidiane. Una donna che, prima ancora di mettersi davanti alla telecamera, aveva capito come si costruisce un racconto capace di arrivare alle persone che, in tutti questi anni, non hanno mai smesso di starle accanto. Nata a Savona nel 1949, Bonaccorti arriva allo spettacolo partendo dal teatro e dalla scrittura, due passioni che non l’avrebbero mai abbandonata. Prima di diventare un volto televisivo è, però, soprattutto una penna: scrive testi, collabora con programmi radiofonici e affina quell’arte del... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Addio a Enrica Bonaccorti: la conduttrice che, per prima, ha insegnato ai colleghi ad ascoltare il pubblico

Articoli correlati

Leggi anche: Addio a Maria Rita Parsi, la donna che ha insegnato agli adulti ad ascoltare i bambini

Addio a Enrica Bonaccorti: la storica conduttrice tv è morta a 76 anniABBONATI A DAYITALIANEWS La scomparsa dopo la battaglia contro il tumore È morta Enrica Bonaccorti, storica conduttrice televisiva, autrice e attrice...

Contenuti utili per approfondire Enrica Bonaccorti

Discussioni sull' argomento Addio a Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione italiana; LUTTO - È morta Enrica Bonaccorti, la conduttrice aveva 76 anni.

Addio a Enrica Bonaccorti, la conduttrice aveva 76 anniEnrica Bonaccorti, affetta da tumore al pancreas, si è spenta oggi, giovedì 12 marzo. La conduttrice 76enne aveva raccontato la sua lotta contro il cancro condividendo con il suo pubblico i passaggi e ... tg24.sky.it

Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni, la conduttrice aveva un tumore al pancreasEnrica Bonaccorti è morta a 76 anni, sconfitta da un tumore al pancreas. Il 25 gennaio, ai microfoni di Verissimo, la conduttrice aveva ammesso che la malattia stava peggiorando: «Le cure contro il ... corriereadriatico.it

Enrica Bonaccorti è morta. Come gia avevano fatto, tra gli altri, Gianluca Vialli e Eleonora Giorgi ha affrontato, con grandissima dignità, un tumore al pancreas con chemioterapia e radioterapia, aggiornando il pubblico sul suo percorso di cura. Anche la mia m facebook

È morta Enrica Bonaccorti: la conduttrice aveva 76 anni. Lo scorso settembre Bonaccorti aveva rivelato sui social di essere malata di un tumore al pancreas: "Sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, x.com