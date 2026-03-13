Enrica Bonaccorti la rivelazione del suo oncologo | Come ha reagito ai momenti difficili

L'attrice e conduttrice ha condiviso il racconto del suo oncologo riguardo alle reazioni affrontate nei periodi più complicati della sua malattia. Il tumore al pancreas è una delle forme di cancro più complesse da curare, coinvolgendo sia la gestione medica sia le emozioni dei pazienti. La testimonianza si concentra sulle risposte date durante i momenti difficili del percorso terapeutico.

Il tumore al pancreas resta una delle malattie oncologiche più difficili da affrontare, sia per i pazienti sia per i medici che li accompagnano lungo il percorso di cura. Tra i massimi esperti italiani di questa patologia c’è Giampaolo Tortora, direttore del Comprehensive Cancer Center e dell’Unità di Oncologia Medica della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli Irccs di Roma. È proprio a lui che si era rivolta Enrica Bonaccorti quando aveva scoperto di essere malata. Un incontro nato in una circostanza dolorosa, ma che ha lasciato un segno profondo nel medico. Quando gli viene chiesto di raccontare quell’esperienza in un’intervista concessa in esclusiva al Corriere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

