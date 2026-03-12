Enrica Bonaccorti è morta | aveva parlato pubblicamente del suo tumore

È venuta a mancare una figura nota nel mondo dello spettacolo, conosciuta per il suo lavoro come conduttrice, attrice e autrice che ha attraversato circa cinquant’anni di scena in Italia. Nel corso della sua carriera, aveva anche parlato apertamente della sua battaglia contro un tumore. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio e ricordi tra colleghi e pubblico.

È stata la conduttrice, attrice e autrice che ha animato con spirito ed eleganza mezzo secolo del nostro Paese, e non è stata solo una protagonista del mondo dello spettacolo. A 76 anni, Enrica Bonaccorti è morta per tumore il pancreas che meno di due anni fa le era stato diagnosticato. A dare la notizia è stato il direttore del Tg5 Clemente Mimun su X. «Mi sono come congelata, non ho provato paura né tristezza, ma un’assenza, come un lungo letargo a occhi aperti. La prima pulsione a scrivere è stata per scusarmi con tutte le persone con cui ero scomparsa». Così aveva confessato di non nutrire grandi speranze. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

