Eleonora Daniele caos a Storie Italiane | vergogna durante il servizio per Enrica Bonaccorti

Durante la giornata di oggi, si è verificato un caos durante la trasmissione “Storie Italiane” quando Eleonora Daniele ha affrontato il servizio dedicato a Enrica Bonaccorti, che è scomparsa ieri all’età di 76 anni dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas. La conduttrice ha mostrato segni di nervosismo mentre parlava della clinica dove la giornalista è deceduta, in un momento di grande attenzione mediatica.

Nel giorno dell’apertura della camera ardente di Enrica Bonaccorti, scomparsa ieri a 76 anni dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas, l’attenzione mediatica si è concentrata sulla clinica dove la storica conduttrice è venuta a mancare. Fin dalle prime ore del mattino giornalisti e telecamere si sono radunati per raccontare il saluto del pubblico e dei colleghi a una figura molto amata della televisione italiana. Tra le trasmissioni che hanno seguito da vicino la situazione c’è stata anche Storie Italiane, il programma mattutino di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, che ha inviato un proprio giornalista sul posto per aggiornare i telespettatori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

