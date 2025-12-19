Luna entro il 2028 reattori nucleari e armamenti Ecco la nuova space strategy Usa

Gli Stati Uniti delineano una nuova visione per lo spazio entro il 2028, puntando su reattori nucleari e armamenti avanzati. Con un ordine esecutivo firmato da Donald Trump, la strategia nazionale si focalizza su innovazione e sicurezza spaziale, segnando un passo decisivo nel panorama internazionale. Un cambiamento che riflette le crescenti tensioni e la volontà di mantenere la supremazia nel dominio spaziale.

Donald Trump ha emesso un nuovo ordine esecutivo, formalizzando la nuova strategia nazionale per lo spazio degli Stati Uniti. Punti cardine del documento, il ritorno degli astronauti americani sulla Luna entro il 2028, un deciso rafforzamento delle capacità militari spaziali e la previsione di installare reattori nucleari sul satellite naturale della Terra. La decisione arriva poche ore dopo la conferma al Senato di Jared Isaacman, uomo d'affari molto vicino a Elon Musk, come nuovo capo della Nasa. Il provvedimento, intitolato Ensuring American Space Superiority, mira, per sua stessa ammissione, a battere sul tempo la Cina, che programma di arrivare sulla luna entro il 2030.

