Rivoluzione Empoli esonerato Alessio Dionisi In arrivo c’è Fabio Caserta

Il tecnico dell'Empoli è stato esonerato dopo una serie di risultati insoddisfacenti che hanno messo a rischio la permanenza in Serie A. La società ha annunciato che al suo posto arriverà Fabio Caserta, pronto a guidare la squadra nelle prossime partite. La decisione è stata comunicata ufficialmente questa mattina, segnando un cambio di rotta nella gestione tecnica del club.

Empoli, 10 marzo 2026 - Una rivoluzione che era nell'aria dopo gli ultimi risultati della squadra, ormai a serio rischio retrocessione. La conferma della notizia, già ventilata nella giornata di ieri è arrivata ufficialmente. L'Empoli Football Club ha reso noto di aver sollevato Alessio Dionisi dall'incarico di allenatore della prima squadra, ed i componenti dello staff tecnico Luca Vigiani, Paolo Cozzi e Fabio Spighi. AGENZIA ALDO LIVERANI SAS La nota del club. "A mister Dionisi e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto - scrive il club - al contempo, Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive". 🔗 Leggi su Lanazione.it

