In Sardegna, il sistema di emergenza sanitaria 118 sta affrontando una grave carenza di medici, con circa 70 professionisti mancanti. La situazione mette sotto pressione le operazioni di soccorso in tutta la regione. Le autorità sanitarie stanno cercando di gestire questa mancanza, che potrebbe influenzare la rapidità di intervento in caso di emergenze. La carenza si riflette sulla copertura regionale del servizio.

Il sistema di emergenza sanitaria della Sardegna si trova a fronteggiare una carenza strutturale che minaccia l’efficienza del servizio 118 in tutto il territorio regionale. Il consigliere Alessandro Sorgia ha sollevato un allarme preciso: su 144 medici necessari per coprire l’intera rete, ne sono presenti solo 74, lasciando scoperta metà dell’organico previsto. Questa situazione critica non è limitata a una singola zona ma colpisce trasversalmente tutte le province dell’isola, creando un vuoto di copertura medica che espone i cittadini a rischi concreti durante gli interventi di soccorso. La mancanza di personale qualificato a bordo delle ambulanze sta trasformando la risposta alle emergenze in una scommessa pericolosa soffre di patologie tempo-dipendenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza 118: 70 medici mancano in Sardegna

Articoli correlati

118 in crisi: 70% dei turni senza medico, il 118 in pericoloIl sistema di emergenza calabrese si trova al centro di un momento cruciale, mentre il capogruppo di Tridico Presidente Enzo Bruno ha lanciato...

Leggi anche: Undici nuovi medici pronti per lavorare al 118

Altri aggiornamenti su Emergenza 118 70 medici mancano in...

Temi più discussi: Emergenza 118, in Sardegna le ambulanze sono senza medici: su 140 specialisti ne mancano 70 – Tutti i numeri; Calabria, emergenza 118: il 70% delle postazioni è senza medici. Interrogazione ad Occhiuto; Benevento, over 70 sulle ambulanze: arriva il via libera dell'Asl; Emergenza urgenza in Calabria: Il 70% delle ambulanze senza medici sul territorio.

118 Sardegna, Sorgia (FdI): Mancano 70 medici, sistema al collassoIl consigliere regionale di Fratelli d’Italia presenta un’interrogazione urgente sulla carenza di personale nel sistema di emergenza-urgenza ... cagliaripad.it

Calabria, emergenza 118: il 70% delle postazioni è senza medici. Interrogazione ad OcchiutoCATANZARO – Emergenza 118: Il sistema sanitario in Calabria torna al centro del dibattito politico. Il capogruppo di Tridico Presidente in Consiglio regionale, Enzo Bruno, ha presentato ... quicosenza.it

Maltempo Ecuador, dichiarato lo stato di emergenza nazionale - facebook.com facebook

Emergenza in mare senza precedenti nel Canale di Sicilia Il relitto del tanker gas russo #ArcticMetagaz è alla deriva: lungo 277 metri, era esploso dieci giorni fa a nord della Libia. Il tanker LNG si trova alla deriva - fuori controllo - nel canale di Sicilia a x.com