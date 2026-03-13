Emanuela ammazzata di botte | i medici legali raccontano la lunga agonia della giovane mamma

I medici legali hanno descritto nei dettagli la lunga agonia di Emanuela Massicci, la giovane mamma uccisa a colpi di botte. La vittima è stata sottoposta a un'accurata analisi post-mortem, che ha evidenziato le ferite e le sofferenze subite durante le ultimi momenti di vita. L’indagine si concentra sulle cause e sulle circostanze di questo episodio tragico.

Ascoli, 12 marzo 2026 – È stata una lunga agonia quella che ha portato alla morte di Emanuela Massicci. A ricostruirla davanti alla Corte d'Assise di Macerata sono stati i medici legali dell'ospedale di Ascoli Sabina Canestrari e Francesco Brandimarti che hanno esaminato il corpo della donna, vittima dell'omicidio avvenuto il 19 dicembre 2024 nella frazione di Ripaberarda, nel territorio di Castignano. Dalle loro testimonianze è emerso un quadro di violenze prolungate. La morte non sarebbe stata causata da una singola lesione fatale, ma da un insieme di traumi e fratture: costole rotte, una frattura al polso, percosse, morsi, tirate di capelli e altre vessazioni.