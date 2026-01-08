A poco più di un anno dal tragico omicidio di Emanuela Massicci a Ripaberarda, si apre domani davanti alla Corte d’Assise di Macerata il processo per l’uxoricidio, avvenuto il 19 dicembre 2024. L’imputato è il marito, Massimo Malavolta, rinviato a giudizio dal tribunale di Ascoli. L’udienza rappresenta un passaggio importante nel percorso di giustizia per questa vicenda.

A poco più di un anno dal tragico evento, inizia domani davanti alla Corte d’Assise di Macerata il processo per l’efferato uxoricidio di Emanuela Massicci, avvenuto a Castignano, nella frazione di Ripaberarda, il 19 dicembre 2024 per mano del marito, Massimo Malavolta, rinviato a giudizio dal tribunale di Ascoli. L’uomo è sempre detenuto nel carcere di Marino del Tronto; vi fu rinchiuso dopo un periodo trascorso nelle strutture sanitarie picene, al Mazzoni di Ascoli nell’imminenza dell’assassinio e poi nel reparto di salute mentale dell’ospedale di San Benedetto. Tuttora è sottoposto a terapia farmacologica, cosi come lo era in precedenza del fatto, anche se la terapia nel tempo ha subito modifiche delle quali si parlerà durante il processo a Macerata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Orrore a Ripaberarda. La moglie Emanuela ammazzata di botte: inizia il processo

Leggi anche: Femminicidio di Ripaberarda. Emanuela ammazzata di botte. Il marito davanti al giudice

Leggi anche: Il femminicidio di Ripaberarda. Rinviato a giudizio Malavolta. Per la Procura torturò la moglie

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Orrore a Ripaberarda. La moglie Emanuela ammazzata di botte: inizia il processo.

Orrore a Ripaberarda. La moglie Emanuela ammazzata di botte: inizia il processo - A poco più di un anno dall’efferato femminicidio di Ripaberarda prima udienza in Corte d’Assise per Massimo Malavolta. ilrestodelcarlino.it