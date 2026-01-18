Tagli privatizzazione business | la lunga agonia della sanità pubblica

Negli ultimi anni, il Servizio Sanitario Nazionale ha affrontato numerose sfide legate a tagli, privatizzazioni e trasformazioni del settore. Questi interventi hanno suscitato preoccupazioni sulla qualità e accessibilità delle cure pubbliche. In un contesto di crescente pressione economica e riforme, si apre un dibattito sulla sostenibilità del sistema e sul suo futuro. È importante analizzare con attenzione le dinamiche in atto per comprendere le implicazioni di queste trasformazioni.

Stanno uccidendo il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). O forse è già stato ucciso. Delitto quasi perfetto. Ma nessuno è innocente. È la sintesi estrema del pamphlet di Piersergio Serventi, Sanità vendesi. Perché è successo (Silva editrice). L’autore ha titoli e pratica (una vita nella sanità ministeriale, poi della Regione Emilia-Romagna e come direttore generale dell’Asl di Piacenza) per scrivere la storia di un sistema che ha rappresentato al meglio a livello internazionale l’ idea universalistica di salute pubblica. Ma che ora se la sta passando molto male. In balia delle contrapposte retoriche sinistra-destra che si palleggiano la responsabilità di avere definanziato il SSN, aumentate le code per accedere ai servizi e favorito la privatizzazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

