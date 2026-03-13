Emanuel Perathoner ha vinto la medaglia d’oro alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 nel banked slalom della categoria SB-LL2. Ha realizzato una doppietta, distinguendosi come il migliore nella competizione dello snowboard. La sua performance si è conclusa con il risultato che gli ha consegnato il primo posto sul podio.

Emanuel Perathoner ha conquistato la medaglia d’oro alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, imponendosi nel banked slalom (categoria SB-LL2), disciplina dello snowboard. L’azzurro partiva con tutti i favori del pronostico nella Perla delle Dolomiti e ha trionfato sulle nevi dolomitiche inscenando un dominio perentorio. Nella prima run ha fermato il cronometro su 55.10 infliggendo oltre un secondo di distacco all’intera concorrenza, nella seconda si è migliorato ulteriormente ed è sceso a un magistrale riferimento di 54.28, meritandosi il metallo più prezioso e facendo risuonare l’Inno di Mameli per la seconda volta in questa giornata dopo il sigillo di Jacopo Luchini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Emanuel Perathoner firma la doppietta dorata alle Paralimpiadi: trionfo da padrone nel banked slalom

