Perathoner nella storia | oro nel banked slalom dopo lo snowboard cross doppietta alle Paralimpiadi

Emanuel Perathoner ha vinto l’oro nel banked slalom ai Giochi di Milano-Cortina 2026, dopo aver già conquistato l’oro nello snowboard cross. Con questa doppietta, diventa il primo snowboarder paralimpico a ottenere due medaglie d’oro in una stessa edizione dei Giochi. La sua vittoria segna un risultato storico per lo sport paralimpico.

Emanuel Perathoner conquista il secondo oro a Milano-Cortina 2026 e diventa il primo snowboarder paralimpico di sempre a vincere snowboard cross e banked slalom nella stessa edizione dei Giochi. Emanuel Perathoner entra nella storia delle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. L'azzurro ha conquistato la medaglia d'oro nel banked slalom SB-LL2, firmando una straordinaria doppietta dopo il successo già ottenuto nello snowboard cross.

