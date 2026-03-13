perathoner oro nel banked slalom bis paralimpico a cortina

Emanuel Perathoner ha conquistato la medaglia d'oro nel banked slalom dello snowboard nella categoria LL2 ai Giochi paralimpici di Milano Cortina 2026. Si tratta di un bis per l'atleta, che aveva già ottenuto un risultato importante in questa competizione. La gara si è svolta a Cortina, con Perathoner che ha dimostrato grande abilità e determinazione.

AGI - Emanuel Perathoner ha centrato il bis vincendo la medaglia d'oro nel banked slalom dello snowboard della categoria LL2 ai Giochi paralimpici di Milano Cortina 2026. A Cortina d'Ampezzo, l'azzurro dopo aver vinto la settimana scorsa la gara di snowboardcross, oggi ha bissato il titolo paralimpico nello slalom. Dopo aver fatto segnare il miglior tempo nella prima run (55"10), nella seconda si è migliorato (54"28). Argento, a due secondi, lo svizzero Fabrice von Gruenigen e bronzo all'australiano Ben Tudhope (57"33). Per l'Italia il bottino delle medaglie sale a quota 12 (5 ori), ad una sola dello storico record di Lillehammer 1994. 🔗 Leggi su Agi.it

