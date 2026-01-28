Juan Carlos I preoccupa la biografa parla di seri problemi di salute

La salute di Juan Carlos I preoccupa la famiglia reale spagnola. La biografa ha parlato di “seri problemi di salute” dell’ex re, che da tempo vive in esilio in Arabia Saudita. La preoccupazione cresce dopo la scomparsa di Irene di Grecia, e ora tutti si chiedono come stia davvero. La regina Sofia e il figlio Felipe restano in allerta, mentre la salute di Juan Carlos rimane al centro dell’attenzione pubblica.

Dopo la scomparsa di Irene di Grecia, c’è preoccupazione per l’ex Re di Spagna Juan Carlos I, padre di Felipe di Spagna e marito della Regina emerita Sofia. Secondo le prime indiscrezioni, Juan Carlos non avrebbe preso parte al funerale dietro “consiglio medico”. I media spagnoli stanno esprimendo diverse perplessità sullo stato di salute, per via di uno scatto che risale al 15 gennaio e che ritrae Juan Carlos I con Al-Bader Al-Sabah. Juan Carlos I, i “seri problemi di salute”. A distanza di settimane, i media si chiedono ancora il motivo dell’assenza di Juan Carlos I ai funerali della Principessa Irene di Grecia, sorella della Regina emerita Sofia di Spagna. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Juan Carlos I preoccupa, la biografa parla di “seri problemi di salute” Approfondimenti su Juan Carlos I Preoccupa Juan Carlos di Spagna parla per la prima volta della morte del fratello Alfonso, che uccise per errore nel 1956 La salute maschile in Italia: i problemi di cui si parla poco L'attenzione alla salute maschile in Italia spesso rimane sottovalutata, con molti uomini che tendono a mantenere riservate le proprie difficoltà. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Juan Carlos Martínez Mariño - it-it.facebook.com facebook Juan Carlos Ferrero annuncia il suo futuro dopo la separazione da Alcaraz: pur continuando i suoi impegni in accademia, da oggi seguirà il giovane Ángel Ayora, occupadosi soprattutto dell'aspetto mentale. La curiosità Ayora è un golfista! x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.