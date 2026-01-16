Swap party a Spoltore | una giornata per favorire lo scambio sostenibile

Lo Swap party di Spoltore è un evento dedicato alla promozione del riuso e della sostenibilità. La manifestazione si svolgerà domenica 18 gennaio, dalle 11 alle 19, presso la pro loco Terra dei 5 borghi, con il patrocinio del Comune. Un’occasione per scambiare oggetti, ridurre gli sprechi e sensibilizzare la comunità su pratiche più sostenibili.

Una giornata dedicata alla sostenibilità e alla cultura del riuso. Domenica 18 gennaio, a Spoltore, si terrà dalle 11 alle 19 uno Swap party a cura della pro loco Terra dei 5 borghi con il patrocinio comunale. L’evento avrà luogo nel centro storico, all’interno dei locali comunali situati in piazza D'Albenzio, che saranno aperti al pubblico con orario continuato dalle ore 11:00 alle 19:00. Al grido di "Meno saldi, più swap!", l'appuntamento propone un'alternativa concreta al consumo tradizionale. La filosofia alla base di questa realtà mira a scardinare il modello del "fast fashion", promuovendo un ritorno a uno stile di vita più lento e rispettoso, dove il valore di un oggetto non si esaurisce con il primo utilizzo ma si rigenera attraverso lo scambio e la condivisione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Swap party d’autunno: rinnova il tuo guardaroba in modo sostenibile Leggi anche: Swap party d’autunno: rinnova il tuo guardaroba in modo sostenibile La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Spoltore celebra la sostenibilità con lo Swap Party in Piazza D’Albenzio: un gesto concreto per ridurre gli sprechi e promuovere il riuso; Spoltore, torna lo Swap Party: via allo scambio di abiti e accessori; Montesilvano, al via il bando 2026 per la Vita Indipendente a sostegno delle persone fragili; Montesilvano, il Comune disegna l’estate 2026: aperti i termini per il cartellone. Swap party a Spoltore: una giornata per favorire lo scambio sostenibile - L'iniziativa invita i cittadini a partecipare portando abiti e accessori, purché in buono stato, per favorire il ricircolo dei capi e ridurre gli sprechi ... ilpescara.it

Tele Dehon. . Uno scambio di abiti diventa una lezione di educazione civica, ambiente e lavoro. A Trani, gli studenti della scuola “Baldassarre” hanno organizzato uno swap party aperto alla città, per ridurre sprechi, aiutare la Caritas e riflettere sull’impatto soci - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.